الموانئ: الواردات تجاوزت 95 مليار دينار خلال شهرين

2020/11/19 | 07:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت الشركة العامة لموانئ العراق عن تجاوز الواردات المالية خلال شهري تشرين الاول والثاني الحالي 95 مليار دينار، بينما تعمل على اصدار تعليمات جديدة لحل مشكلة الدفع بالآجل من قبل الشركات الحكومية.

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