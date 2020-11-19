الاقتراض يُنقذ ميناء الفاو وشركة صينية تدخل على خط التفاوض

2020/11/19 | 07:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تواصل وزارة النقل مفاوضاتها مع شركة دايو الكوريّة لإنشاء مشروع ميناء الفاو الستراتيجي، في حين رجحت لجنة الخدمات النيابية توقيع العقد مع الشركة خلال الشهر الحالي للاستفادة من المبلغ المرصود للميناء في قانون الاقتراض الذي جرى إقراره مؤخراً.

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