شاهد.. هل يسعى ترامب بخلط الاوراق ضرب قادة المقاومة بالعراق؟

2020/11/19 | 07:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قذائف الكاتيوشا التي انطلقت من هذه المنصة وادت الى استشهاد طفلة واصابة عدد من المدنيين في محيط منطقة الخضراء، اثارت اكثر من علامة استفهام حول الجهة ا...

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