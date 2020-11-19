تعرف على عالمك : الجمهورية اللبنانية - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/11/19 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الموقع الجغرافي : غرب آسيا .العاصمة : بيروت .أهم المدن :بيروت , طرابلس , زحلة .المساحة : 10,452 ألف كلم2 .عدد السكان : يبلغ عدد سكان لبنان 6,831,971 مليون نسمة لعام 2020, اضافة الى النازحين السوريين والفلسطينيين, زائداً مئات العاملات الاجنبيات والعمال من جنسيات مختلفة ليصبح العدد الكلي ما يقرب 8 ملايين نسمة او أكثر بقليل.



الديانة : مسيحيون ومسلمون .العملة : الليرة اللبن ......





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