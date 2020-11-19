تعرف على عالمك : فيتنام - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/11/19 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الموقع الجغرافي : جنوب شرق اسيا .العاصمة : هانوي .اهم المدن :هانوي, هوشي منه,المساحة : 329556 كلم 2 عدد السكان :97,338,579 مليون نسمة كما في 2020 .وجاء ترتيبها عالميا من حيث عدد السكان في المركز الخامس عشر الديانة : البوذية, الاسلام .والمسيحية .العملة : الدونغ .الحدود : المحيط الهادي , الصين ,لاوس ,كمبوديا .المناخ : حار ورطب في الشمال, دافئ ورطب في الجنوب.اهم ......





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