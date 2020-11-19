هشاشة الثقافة المدنية - حسن مدن

2020/11/19 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن العبارة التي في العنوان أوردها الدكتور أحمد زايد، وهو يناقش في أحد كتبه تناقضات الحداثة في العالم العربي.



لا ينفي الدكتور زايد، ولا أحد آخر من الباحثين سواه، ينفي أن مظاهر الحداثة تحيط بنا، إذا ما حكمنا على ظاهر الأمور، فنحن نتعامل مع تقنيات ووسائل اتصال فائقة التطور والتقدم، وندير تفاصيل حياتنا اليومية بمنجزات الحداثة، التي لولاها لبقينا في المكان نفسه الذي كان فيه آباؤنا وأجدادنا.لقد أخذنا م ......





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