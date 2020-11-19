واشنطن ترحب بالاتفاق العسكري بين اليابان وأستراليا

2020/11/19 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، مؤتمرًا عبر الفيديو مع رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، الجنرال وون إن تشول، ورئيس الأركان الياباني الجنرال كوجي يامازاكي.

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