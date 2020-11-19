محافظ الأنبار: شركات عراقيَّة ستُدير ساحات التبادل في منفذ عرعر

2020/11/19 | 08:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} كشف محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي عن الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية لتوفير فرص عمل.

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