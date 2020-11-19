قنديل - فاتن نور

2020/11/19 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور مضغته زمجرة الأسواق والمعابد، والأزقة الضيقة،حتى شبعت السماء وأمطرت فتنتها.لم يعد فكرة جيدة، لا تشمت بها مزارع الأرز،أو تنوء بحملها سفائن القراصنةولا فكرة سيئة، تتحرش بالاشباح والموتىلغسل عار الجبل، الذي فسقت قمته.هذا ما تبقى، من قبطان الشعلة البيضاءقرص شفاف يتثنىبسديم نهاراته الجاثية.



روحه الرخوة، المشبعة بغبطة المستنقع والبحرهام ......





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