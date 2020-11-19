أيها الكوفيد... تمهل... - محمد الحنفي

2020/11/19 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي إلــــــــــى:ـ أي إنسان أصيب بوباء الكوفيد 19.ـ الرابضين على حدود قيادة الحرب ضد الكوفيد 19.ـ لحماية أي إنسان من الإصابة بفيروس الكوفيد 19.محمد الحنفيتمهل...فقد تجاوزت...كل الحدود...يا أيها الكوفيد...فما تفعله...بمن يقاوم...جرأتك الفريدة...على الأهل...على كل البشر...وفي كل مكان...من العالم...في كل القارات...في كل الدو ......





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