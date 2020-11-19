رحله مع منجزات ومعجزات بعض الانبياء - عبد الفتاح علي رضا

2020/11/19 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الفتاح_علي_رضا كانت رغبة الله ان يعبده جميع البشر {وماخلقت الجن وألأنس إلا ليعبدون }ومن أجل تحقيق رغبته هذه بعث الكثير من ألأنبياء للقيام بهذه المهمة .في هذه المقالة سنحاول التعرف والاطلاع على اهم منجزات ومعجزات البعض من هؤلاء ألأنبياء.وهل كان الله مصيبا في إختيار هؤلاء ألأنبياء لتنفيذ رغبته .1ـ ألنبي أدم إن قصة ألنبي أدم تثير الحيرة وألأستغراب لأن الفشل لازمه طيلة حياته .إن الله خلقه بيده ونفخ فيه من رو ......





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