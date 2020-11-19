 نائب: الجهات المسؤولة عن الملف المالي تفتقر الى الخبرات والمستشارين

2020/11/19 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصبين النائب المستقل باسم خشان، ان الجهات المسؤولة عن الملف المالي كاللجنة المالية النيابية ووزارة المالية تفتقر للخبرات والكفاءات القادرة على التحدث بالشكل الصحيح حول الازمات والمعالجات للوضع الراهن، لافتا الى ان الجهل الموجود سيقود الى تأخير اجراء الانتخابات المبكرة.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “البرلمان يعاني ويفتقر للخبرات والشخصيات القادرة على الخروج بنتيجة للازمة المالية الراهنة وكذلك الحكومة الحالية، حيث ثبت انها غير قادرة على الخروج بنتيجة تخدم الشعب وتجد المعالجات الانية”.واضاف ان “مايمر به العراق من ازمة ستلقي بظلالها على اجراء الانتخابات وقد تدخل عوامل اخرى تؤثر على عملية الاقتراع وتؤدي الى تأجيلها”.وانتقد خشان “الدورة البرلمانية الحالية واصفا اياها بأجهل دورة نيابية مرت على العراق منذ زمن حورابي، حيث من المستغرب عدم وجود شخصيات في لجانها قادر على ايجاد معالجات للوضع الراهن”.



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