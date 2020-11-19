2020/11/19 | 08:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على عنصرين من عصابات داعش في نينوى.

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