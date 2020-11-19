كورونا في أميركا.. 11.5 مليون إصابة وربع مليون وفاة

2020/11/19 | 08:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تستمر أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بالزيادة بصورة كبيرة،مع ما يبدو أنها الموجة الثالثة للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

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