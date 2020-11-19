 الباوي: اعتراف الحكومة بوجود 18 الف بنغالي في مصفى كربلاء يمثل فضيحة كبرى

2020/11/19 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصوصف المحلل السياسي حازم الباوي، الاعتراف الحكومي بوجود 18 الف بنغالي في مصفى كربلاء المقدسة مقابل 2000 عراقي بالفضيحة كبرى.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي نقلا عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي بوجود 18 الف عامل بنغالي في مصفى واحد من عشرات المصافي في البلاد، يعد دليلا واضحا على غياب التخطيط واستيعاب اليد العاملة في ظل تفشي البطالة في صفوف الخريجين وباقي فئات الشعب العراقي”.واشار الى ان “شباب العراق يتظاهرون ويعتصمون للمطالبة بلقمة العيش الكريم في وقت لازالت مصافي البلد محتلة بشرعنة حكومية من قبل اياد عمل خارجية وهذا ما يثير الاستغراب”.ولفت الى ان “ العراق دخل الازمة المالية بسبب سوء الادارة والتخطيط، في وقت ذهبت فيه الحكومة للمجيء بعمالة اخرى، بدلا من ايجاد حلول للعاطلين عن العمل، الامر الذي يتطلب تدخل البرلمان لحل هذه المشكلة”.



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