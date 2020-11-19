محافظ الانبار: ساحات التبادل في منفذ عرعر ستدار من شركات عراقية

2020/11/19 | 08:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، الخميس، عقد اتفاق مع الجانب السعودي بشأن إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية.

وقال محافظ الانبار في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (19 تشرين الثاني 2020)، ان "منفذ عرعر سيكون من اهم المنافذ التجارية ومن المؤمل ان تدخل عبره قريبا كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج اليها العراق".

واضاف الدليمي ان "ساحات التبادل التجاري ستوفر الالاف من فرص العمل للشباب خاصة في المناطق الفقيرة القريبة".

وبعد افتتاح المنفذ وصلت 15 قافلة من المملكة العربية السعودية محملة بالمعدات الطبية، مقدمة من مركز الملك سلمان إلى الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كورونا.

وافتتح كل من العراق والسعودية، امس الاربعاء، منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي، بينما اناب وزير الداخلية عثمان الغانمي عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

A.Sh

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