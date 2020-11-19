2020/11/19 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصشدد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، على ضرورة انشاء محطات وقود الغاز للسيارات او تزويد جميع محطات الوقود بالغاز، لافتا الى ان هذا الوقود المحلي يشكل انتعاشة مالية واقتصادية للعراق وبالامكان تصديره والاستفادة منه في رفد الموازنة.وقال الكناني لـ /ألمعلومة/، ان “ العراق لديه حقول لانتاج الغاز بامكانها تغطية الحاجة المحلية، ورفد الدولة بايرادات كبيرة بدلا من الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية”.واضاف ان “وزارة النفط يجب ان تتحرك باتجاه نصب وانشاء محطات وقود الغاز، في وقت تقوم فيه مديرية المرور بتحديد نوع من السيارات او موديلات معينة والزامها بنصب منظومة الغاز، الذي يعد ارخص ثمنا من البنزين واكثر امانا”.وبين ان “وقود الغاز سيوفر للدولة مبالغ كبيرة تستفيد منها في سد عجز الموازنة، وبالامكان نصب محطات للتزود بالغاز داخل محطات وقود البنزين، وتصدير الفائض منه للخارج”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خبير اقتصادي: الانتعاش المالي مرهون بنصب محطات وقود الغاز للسيارات واستثمارها بالشكل الامثل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خبير اقتصادي: الانتعاش المالي مرهون بنصب محطات وقود الغاز للسيارات واستثمارها بالشكل الامثل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).