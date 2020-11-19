العاني: ضعف التمويل أخر إعمار المناطق المحررة

2020/11/19 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشف رئيس صندوق اعمار المناطق المحررة، محمد العاني، عن بطئ عمليات إعادة الاعمار في المناطق المحررة من "داعش".

وقال العاني في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الصندوق يعمل على استحصال الأموال الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت".

وأضاف: "التمويل ما زال دون مستوى الطموح، ولا يسد كل المشاريع، لذلك نعمل الآن على مستويين مختلفتين هما الموازنة الاستثمارية، والمنح والقروض".

وأكد أن اعادة "إعمار المناطق المحررة لا تزال مستمرة وبطيئة، بسبب عجز التمويل".

وتابع العاني: "الأعمال التي تحتاجها هذه المناطق كبيرة جدا، لاسيما ان هناك نسبة تضرر كبيرة في بعض المحافظات، وبالتالي تحتاج الى تمويل عال جدا".

واشار الى العمل على "تهيئة المتطلبات الكاملة، لغرض عودة الاستقرار، والنازحين الى هذه المناطق، الذي هو هدفنا الأساسي من إنشاء هذا الصندوق".

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