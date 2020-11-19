محافظ الانبار: منفذ عرعر سيوفر آلاف الفرص للفقراء

2020/11/19 | 09:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، الخميس، إن افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، سيوفر آلاف فرص العمل للشباب وتحديداً في المناطق الفقيرة.

وافتتح كل من العراق والسعودية، أمس الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي، بينما اناب وزير الداخلية عثمان الغانمي عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر محافظ الانبار في تصريح صحفي أن “منفذ عرعر سيكون من أهم المنافذ التجارية ومن المؤمل ان تدخل عبره قريبا كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج اليها العراق“.

وبعد افتتاح المنفذ وصلت 15 قافلة من السعودية محملة بالمعدات الطبية، مقدمة من “مركز الملك سلمان” إلى الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف الدليمي، أنه “تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية لتوفير فرص عمل”، متابعاً أن “ساحات التبادل التجاري ستوفر الالاف من فرص العمل للشباب خاصة في المناطق الفقيرة القريبة”.

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