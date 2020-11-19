التجارة تستعد لاطلاق مشروع

2020/11/19 | 09:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة التجارة استعدادها في الأيام القليلة المقبلة لإطلاق برنامج برابط إلكتروني.

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