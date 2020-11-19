بعد أطول حظر بتاريخ الطيران.. بوينغ 737 ماكس ستحلق مجددا

2020/11/19 | 09:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد حظر دام نحو 20 شهرا إثر حادثتين نجم عنهما مقتل المئات، رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الحظر الذي فرض تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس".

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