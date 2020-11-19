وزير الثقافة يعلن استعادة الاف القطع الاثرية المسروقة في أميركا

2020/11/19 | 09:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، عن استعادة الاف القطع الاثرية العراقية المسروقة في الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أن العراق تمكن من الإمساك بلوح شهير ومعروف اسمه “حلم كلكامش” في أميركا أيضاً.

وقال ناظم في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ملف الأعمال الفنية والآثار المنهوبة والمسروقة هو ملف شائك ومعقد، وتشترك فيه مجموعات من داخل العراق ممن ينتفع من التهريب، ودول إقليمية وعالمية”، مبينا أنه “لدينا قانون خاص بالآثار، يحدد أعمال الوزارة في كيفية الاسترداد.



هناك عمل حثيث في قسم كامل اسمه “الاسترداد”، يعمل على ملاحقة الشركات والأشخاص المتورطين والمتعاونين في عملية التهريب، وقد قادنا العمل الوزاري إلى جهات معينة”.

وأضاف، “نستند إلى هذا القانون في الأمم المتحدة لكي نحاجج الآخرين الذين يتاجرون بالآثار العراقية، ولحد الآن تمكنا من استرداد آلاف القطع المسروقة في الولايات المتحدة، وننتظر تهيئة صناديق خاصة لنقلها إلى البلاد”.

واوضح ناظم، أن “ العراق تمكن من الإمساك بلوح شهير ومعروف اسمه “حلم كلكامش”، في أميركا أيضاً، ونعمل على إنهاء بعض الخطوات الإجرائية لإعادته، كما تتعامل وزارة الخارجية العراقية وسفارات العراق في الخارج على إرجاع الآثار المحجوزة في البلدان”.



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