التالي
منذ 48 دقيقة
محافظ الانبار: منفذ عرعر سيوفر آلاف الفرص للفقراء
منذ 11 ساعة
مدير المرور العام يوجه بإكمال المعاملات للذين انتهت صلاحية حجزهم الإلكتروني
منذ 13 ساعة
صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 362 المسجلة اليوم
منذ 15 ساعة
الطقس: منخفض جوي يقتحم البلاد
منذ 16 ساعة
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 307 المسجلة اليوم
منذ 16 ساعة
الصحة تسجل 2349 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 21 ساعة
الرافدين يعلن توزيع رواتب منتسبي الدفاع
منذ 22 ساعة
رئيس حكومة إقليم كوردستان ينعى وفاة محافظ أربيل فرست صوفي
منذ يوم واحد
المرور تستعد لرصد المخالفات والغرامات عبر نشر الكاميرات
منذ يوم واحد
وفاة محافظ أربيل بسبب اصابته بكورونا
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يفتتح فرعاً في منفذ عرعر الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يفتتح فرعاً في منفذ عرعر الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).