الامن النيابية تدعو لتأمين حاجة العراق من الاسلحة

2020/11/19 | 09:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت لجنة الأمن النيابية، الخميس، وزارتي الدفاع والداخلية الى تهيئة الخطط الكفيلة بتأمين احتياجات العراق من السلاح، من خلال استثمار فرص انعقاد المعرض العسكري ببغداد في نيسان المقبل.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في حديث لجريدة الصباح، اليوم (19 تشرين الثاني 2020) إن "على مديريات التخطيط في الوزارات العسكرية استثمار المعارض العسكرية واستثمار فرص وجود الشركات المصنعة للأسلحة في تلك المعارض، وانتقاء الأسلحة التي تتناسب مع الواقع العراقي، لأنه لا يمكن أن نحقق الفائدة من جميع الأسلحة، إذ إن هناك أسلحة غير مستخدمة من قبل الجيش العراقي، واستيرادها يحتاج الى خطط تدريبية واتفاقيات مع الدول الأخرى".

وأضاف أنه "من الأفضل أن تكون الأسلحة التقليدية التي يستخدمها الجيش العراقي في مقدمة الطلبيات"، لافتا إلى أن "هناك حديثا عن توجهات للاستثمار مع شركات أجنبية مصنعة للأسلحة يمكن ان يستفيد منها العراق في الصناعات الحربية".

وطالب الركابي، الجهات المعنية، بالاهتمام بمديرية الصناعات الحربية في وزارة الصناعة وزجها في الاستثمار وتبادل المعلومات والتقنيات مع الشركات العالمية المصنعة للأسلحة، مضيفا انه "من المفترض أن تنسق هذه المديرية عملنا واحتياجات الجيش من الاسلحة بالتنسيق مع بعض الشركات المصنعة والتي من الممكن أن تستثمر في العراق".

A.Sh

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