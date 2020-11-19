الجمعيات الفلاحية ترفض “الاستثمار السعودي”: مبهم ولم نطلع عليه

2020/11/19 | 09:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حيدر العصاد، عن رفضه للاستثمار السعودي بالمجال الزراعي في العراق، مؤكدا أنه “مبهم” ولم نطلع عليه.

وقال العصاد في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الاتفاق العراقي السعودي على الاستثمار الزراعي مبهم ولم نطلع عليه كجهة قطاعية معنية”، مبينا بالقول “نحن ندعم الاستثمار بأن يكون على غرار الاستثمار الخليجي بواقع 51% محلي و49% اجبني”.

وأضاف، “نحن مع الاستثمار الذي ينعكس إيجاباً على الفلاح العراقي من خلال التطور والمكننة الحديثة اما مايخالف ذلك فيجب التروي فيه

وبشأن المياه الجوفية، أوضح العصاد أن “المياه الجوفية خزين استراتيجي مهم والأولى ان نتجه الى المياه السطحية”.

من جانب آخر بين العصاد أنه “تم تخفيض الخطة الشتوية الى ٤ مليون دونم بعد ان كانت ٥ مليون في العام الماضي”، مؤكدا أن “هذا موضوع مرفوض ولن نوافق عليه”.



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