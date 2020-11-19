الشرطة المجتمعية تسجل 429 حالة ابتزاز الكتروني خلال 10 اشهر

2020/11/19 | 09:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت الشرطة المجتمعية، الخميس، أنه بلغ عدد حالات الابتزاز الإلكتروني التي عالجتها خلال الأشهر العشرة الماضية، 429 حالة.

وقال مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العميد غالب العطية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العام الحالي شهد زيادة في حالات الابتزاز الالكتروني لأسباب عدة، اهمها ضعف سيطرة الأسرة والفراغ الذي يعيشه كلا الجنسين”.

وحذر العطية من “خطورة هذه العمليات، اذ يؤدي بعضها الى الانتحار، وهروب الفتيات من الاهالي خشية ردود فعل انتقامية ضدهن، ما يؤثر بالتالي في النسيج المجتمعي وزعزعة استقرار الاسرة”.

وأكد مدير الشرطة المجتمعية على “اهمية اقرار قانون الجرائم الالكترونية في التقليل من حالات الابتزاز وتسهيل الوصول الى ضعاف النفوس بيسر وسهولة”.



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