قطر تستعد لاحتضان بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية

2020/11/19 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من الاول ولغاية 11 من شهر شباط المقبل، لتقام منافساتها للمرة الثانية، بعد نجاحها في تنظيم نسخة العام الماضي، التي أحرز لقبها نادي ليفربول الإنكليزي.

وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، في تصريح تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" الاستعداد سينطلق لاستضافة هذا الحدث المهم خصوصا بعد النجاح المبهر الذي تحقق في تنظيم نسخة العام الماضي من البطولة، والتي شهدت مشاركة آلاف المشجعين من أنحاء العالم"، مبينا ان " استضافة هذا الحدث ستؤكد جاهزية الدوحة نحو استضافة كأس العالم 2022".

وأضاف آل ثاني ان" تمثل هذه البطولة فرصة مهمة لنادي الدحيل، الذي يمثل الكرة القطرية، للتنافس مع أندية من أبطال العالم مثل نادي بايرن ميونخ بطل أوروبا، أو أندية جماهيرية كبرى من جميع القارات".

وتأهل للمشاركة في البطولة إلى الآن فريقان هما نادي الدحيل، الفائز بدوري نجوم قطر الموسم الماضي، ممثلاً عن الدولة المستضيفة، ونادي بايرن ميونخ الألماني، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا، وسيكتمل عقد الأندية المشاركة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من المنافسات في الاتحادات القارية المتبقية.

وكان من المقرر إقامة منافسات كأس العالم للأندية في كانون الاول المقبل إلا أن التطورات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أنحاء العالم حالت دون ذلك.

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