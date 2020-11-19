2020/11/19 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن افتتاح فرع له في منفذ عرعر الحدودي لتوسيع عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم افتتاح فرع عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بحضور مدير عام مصرف الرافدين ووزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود ومسؤولين اخرين".

وأضاف البيان ان "افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفر السيولة النقدية وزيادة التعاون الاستثماري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح أول فرع لمصرف عراقي في منفذ عرعر الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح أول فرع لمصرف عراقي في منفذ عرعر الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).