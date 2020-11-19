التجارة تُطلق برنامجاً إلكترونياً للرقابة الشعبية.. تعرف على تفاصيله

2020/11/19 | 09:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تستعدّ وزارة التجارة في الأيام القليلة المقبلة لإطلاق برنامج برابط إلكتروني، هو الأول من نوعه في مستوى عملها، يتيح للمواطن معرفة ما إذا تم تجهيز وكيل الغذائية الذي يتعامل معه بمفردات الحصة التموينية وأنواعها وكمياتها وتوقيت إطلاقها، وكذلك تقديم الشكاوى بما يخص عمل الوزارة ووكلاء الغذائية بشكل مباشر.

وقال وزير التجارة علاء أحمد الجبوري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن «الوزارة تسعى الى إطلاق (مشروع الرقابة الشعبية الالكترونية) ضمن توجهاتها للعمل بالنظام الالكتروني وأتمتة آليات عملها، وهذا المشروع سيتيح للمواطنين، بشكل مباشر، مراقبة أداء وعمل الوزارة وتقديم الشكاوى وعرض مشكلاتهم عبر النافذة الالكترونية في ما يخص مفردات البطاقة التموينية أو وكلاء الحصة التموينية، والتعرف على مفردات حصصهم الغذائية أو أي مشكلات أخرى».

وأشار الجبوري إلى أن «الوزارة ستطلق قريباً برنامج الرقابة الشعبية الالكتروني لمتابعة عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية ونوعياتها وتوقيتاتها، فضلا عن كونه ينظم العلاقة بين المواطن والوكيل والوزارة، وذلك بعد استكمال إجراءات تنصيب البرنامج في جميع دوائر الوزارة»، مبيناً أن «البرنامج سيتيح للمواطن عبر الرابط الخاص به معرفة مفردات الحصة التموينية المتوفرة لدى الوكيل من وزارة التجارة، وبحسب المواصفات والنوعية المسلمة له، كنوع الرز إذا ما كان من النوع الفيتنامي أو العنبر، وأيضاً نوع الطحين».

وأوضح أن “هذا الرابط سيمكن المواطن من أن يكون الجهة الرقابية على الوكيل والوزارة، كما يمكنه عبر النافذة نفسها تقديم شكوى ضد الوكيل إذا لم يوفر أو يخل بمفردات المواد التموينية المسلمة من قبل الوزارة له، والأخيرة بدورها تتابع الشكوى لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحل الإشكالية”.

وأكد الجبوري، أن “هذا الرابط سيقضي على مسألة الفساد التي طالت بعض الوكلاء نتيجة عدم تسليمهم الحصة التموينية للمواطن بحجج واهية؛ ومنها أن الوزارة لم تسلم المفردات للوكيل”، مشيرا الى أن “هذا الرابط سيكون الفيصل والمؤشر على قضية التلاعب سواء إن كان بنوعية المواد أو التلكؤ بتسليمها للمواطن».



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