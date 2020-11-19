2020/11/19 | 09:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أفادت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، بأنها أنقذت فتى ذو 13 عاماً، من الانتحار في مدينة الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر جسر في الناصرية.. انقاذ فتى بعمر 13 عاما حاول الانتحار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر جسر في الناصرية.. انقاذ فتى بعمر 13 عاما حاول الانتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).