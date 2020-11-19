افتتاح فرع لمصرف الرافدين في منفذ عرعر

2020/11/19 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن افتتاح فرع له في منفذ عرعر الحدودي لتوسيع عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه "تم افتتاح فرع عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بحضور مدير عام مصرف الرافدين ووزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود ومسؤولين اخرين".

وأضاف ان "إفتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفر السيولة النقدية وزيادة التعاون الاستثماري".

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