2020/11/19 | 09:41 - المصدر: عين العراق

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الخميس 19 نوفمبر 2020 | 09:22 صباحاً | عدد القراءات : 17

عضو بالخدمات النيبابية: التفاوض مستمر بين النقل والشركة الكورية بشأن ميناء الفاو

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية وأحد المسؤولين عن ملف ميناء الفاو، النائب مضر الازيرجاوي، اليوم الخميس، استمرار التفاوض بين وزارة النقل والشركة الكورية.

وقال الازيرجاوي في حديث صحفي، إن "التفاوض مستمر بين وزارة النقل والشركة الكورية خاصة بعد تغيير المدير المفوض للشركة وتقديم سعر جديد وصل الى (2.65 مليار دولار)، ولكن الوزارة تأمل بتخفيض المبلغ بعد أن تم الاتفاق على المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع التي تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات"، مبيناً أن "هناك شركة صينية سبق أن قدمت عرضا ودخلت في مسار التفاوض مع وزارة النقل أيضاً".

وأضاف أن "الاسبوع المقبل سيشهد زيارة لجنة الخدمات لوزارة النقل من أجل الاطلاع على كل ما تم التوصل اليه مع الشركتين (الكورية والصينية)"، مشيراً الى أنه "رغم التأخير في عقد ميناء الفاو، لكن الوزارة لا تريد خسارة الشركة الكورية لكثير من الأسباب، أولها أنها تعرف المنطقة بصورة جيدة، إضافة الى أن آلياتها متواجدة في موقع العمل، وفي حال توقيع العقد ستباشر العمل فورا".

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