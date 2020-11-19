الموانئ تحصد قرابة 100 مليار دينار خلال شهرين فقط.. وتتحدث عن مشكلة سببها “جهات حكومية”

2020/11/19 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس، عن تجاوز الواردات المالية خلال شهري تشرين الاول والثاني الحالي 95 مليار دينار، بينما تعمل على اصدار تعليمات جديدة لحل مشكلة الدفع بالآجل من قبل الشركات الحكومية.

وقال مدير الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي في حديث صحفي، ان واردات الموانئ وصلت خلال الشهر الماضي الى 50 مليار دينار، اما الشهر الحالي فتتراوح حتى الان بين 45 ـ46 مليار دينار، مبينا ان هناك مشكلة تتمثل بطريقة الدفع بالآجل من قبل الشركات الحكومية، حيث ترتبت عليها مبالغ كبيرة وصلت الى ما يقارب 85 مليار دينار، وسيتم اصدار تعليمات جديدة قريبا للحد منها وايجاد الحلول لها.

واضاف ان العمل في الميناء يعتمد على عمليات التشغيل المشترك، حيث لجأت اغلب دول العالم الى القطاع الخاص لانه يتمتع بعلاقات تجارية واسعة بالعمل البحري، فكلما كانت هذا العلاقات مفتوحة يمكن تخصيص خطوط ملاحية اضافية.

واوضح الفرطوسي ان الاونة الاخيرة شهدت تمكن الموانئ من استحداث خطوط ملاحية جديدة في ميناء ام قصر منها الخط الملاحي مع سلطنة عمان، اذ كانت الرحلة الاولى بمعدل 100 حاوية اسبوعيا، اما الثانية فوصلت حاليا الى معدل 500 حاوية في الاسبوع، مشيرا الى ان معدل الحاويات الواصلة شهريا الى ميناء ام قصر يتراوح بين 50 الى 100 الف حاوية.

وذكر ان هناك عملية توسعة لثلاثة ارصفة في ميناء ام قصر من قبل احدى الشركات، وقد وصلت مراحل البنى التحتية لها بنسبة 95 بالمئة، فضلا عن توسعة ساحات التخزين والمناولة التي تقع بالاتجاه نفسه على واجهة نهر رقم 1 شمالي، مؤكدا وجود ساحات اخرى لكن تم التقليل من التوسع العشوائي منذ اربعة اشهر في ميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي والعمل على ان يكون بواجهة لميناء واحد ومدخل خاص لها، خصوصا بعد توجيهات رئيس الوزراء الذي اكد وجود حاجز امني محكم للميناءين بحيث يصبحان ميناء واحدا.

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