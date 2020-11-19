2020/11/19 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، افتتاح فرع للمصرف في منفذ عرعر الحدودي لتوسيع عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية.

وقال بيان للمصرف تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم افتتاح فرع عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بحضور مدير عام مصرف الرافدين ووزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود ومسؤولين اخرين".

وأضاف ان "افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفر السيولة النقدية وزيادة التعاون الاستثماري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مصرف عراقي يفتتح فرعاً له في منفذ عرعر بعد افتتاحه رسمياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول مصرف عراقي يفتتح فرعاً له في منفذ عرعر بعد افتتاحه رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).