أخبار سارّة إلى محبي “توم وجيري”.. حلقات جديدة قادمة قريبًا

يترقب عشاق الفأر الذكي جيري والقط المشاكس توم عودتهما في فيلم سينمائي بعد غياب طويل، وذلك بحسبما ما ذكرت شركة “شركة “وارنر براذر” للإنتاج السينمائي.

وقالت الشركة أن الفيلم سيكون جاهز للعرض في دور السينما للعرض في 5 مارس من العام القادم، علما أن آخر فيلم أنتج عن توم وجيري كان في العام 1993.

والفيلم الجديد سيكون من بطولة النجمة الأميركية الشابة، كلوي غرايس موريتز، والنجم الكوميدي، روب ديلاني، وتدور أحداثه حول موظفة تعمل في فندق فخم، يطلب منها الاستعانة بقط يكون قادر على التخلص من فأر ذكي ومشاكس يهدد بإفساد حفل زفاف أحد الأثرياء.

Tom and Jerry take their cat-and-mouse game to the big screen.



Watch the trailer for the new #TomAndJerryMovie now – coming to theaters 2021.



pic.twitter.com/mk9tt850mP

— Tom And Jerry Movie (@TomAndJerry) November 17, 2020

ولكن سرعان ما تشكل تلك الموظفة الحسناء مع القط توم والفأر جيري تحالفا ثلاثيا لمواجهة مدير الفندق الشرير والعمل على إيقاف مخططاته الخبيثة.

تجدر الإشارة إلى أن شخصيتي توم وجيري قد ظهرتا في سلسلة رسوم متحركة على مدى 161 حلقة، وذلك بداية من العام 1940 إلى غاية العام1967، وقد حازت على عدة جوائز أوسكار .

وقد ابتكر تلك الشخصيتين جوزيف باربيرا بالتعاون مع ويليام هانا الذي كان شريكا له.

وأنشأ باربيرا في 1957 مع وليام هانا شركة “هانا-باربيرا” للرسوم المتحركة التي أصبحت مشهورة بشخصياتها المتحركة ولاسيما “توم وجيري” و”يوجي بير” الدب و”سكوبي دو” الكلب البوليسي و”فرد فلينستون” رجل الكهف.

وقد توفي جوزيف باربيرا في 18 ديسمبر 2006 في لوس أنجليس عن عمر ناهز 95 عاما، بينما مات وليام هانا في العام 2001 بعد أن بلغ من العمر 90 عاماً.

