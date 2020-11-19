بمساحة 100 الف دونم.. هنغاريا تطلب الاستثمار الزراعي في النجف

2020/11/19 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن رئيس قسم الاستثمار في زراعة النجف رياض الابراهيمي، الخميس، أن شركة هنغارية طلبت الاستثمار الزراعي في المحافظة بمساحة تصل الى 100 الف دونم.

وقال الابراهيمي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك نحو 24 فرصة منحت لمستثمرين وشركات زراعية محلية، نفذت مشاريع لزراعة محاصيل الخضر والخيار والطماطم والبصل، اضافة الى انشاء مزرعة نموذجية من قبل أحد المستثمرين المحليين”.

واضاف انه “تم منح 60 مستثمرا اراضي زراعية بمساحة 250 دونما لكل مستثمر تمت زراعتها بالمحاصيل الحقلية الحنطة والشعير والشلب”، مشيرا الى “وجود عشرة طلبات لاقامة مشاريع استثمارية في مجال المخازن المبردة والمجمدة والتمور، اضافة الى استثمار اجنبي لشركة (انفيرهم) الهنغارية بمساحة 100 الف دونم في منطقة الشبكة وهي في طور التعاقد”.



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