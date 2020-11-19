2020/11/19 | 09:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي عن الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية لتوفير فرص عمل.وقال الدليمي، ان “منفذ عرعر سيكون من اهم المنافذ التجارية ومن المؤمل ان تدخل عبره قريبا كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج اليها العراق، وبعد افتتاح …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الأنبار: هذه الجهة ستُدير ساحات التبادل في منفذ عرعر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الأنبار: هذه الجهة ستُدير ساحات التبادل في منفذ عرعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).