2020/11/19 | 09:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت مديرية شرطة بابل التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، عن ضبط نصف طن من الأدوية داخل صيدلية وهمية جنوبي بابل.وأفادت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز استخبارات مكافحة الجريمة المنظمة في بابل، بالتعاون مع فِرق الرقابة الصحية تمكنت من ضبط أدوية داخل صيدلية وهمية تقدر …

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