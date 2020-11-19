ترامب يصر على تزوير الانتخابات الرئاسية

2020/11/19 | 09:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يواصل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إصراره على فوزه في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلى “تزوير” بشكل عام أدى إلى فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ترامب على حسابه على تويتر الأربعاء بأحرف كبيرة: “لقد فزت في الانتخابات.



تزوير للأصوات في جميع أنحاء البلاد!”، إلى جانب سلسلة من التعليقات شكك فيها في نزاهة الفرز والقرارات حول الطعون المقدمة من فريقه.

وأكد ترامب مرة أخرى أن المراقبين الجمهوريين في ولاية بنسلفانيا “لم يُسمح لهم حتى بدخول المبنى للنظر”، وهو أمر نفته السلطات الانتخابية في الولاية التي فاز فيها بايدن، وفقاً لآخر الإحصائيات، بـ 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزا عتبة الـ 270 التي تمنح الفوز في الانتخابات، بينما حصل ترامب على 232 صوتا في المجمع الانتخابي.

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