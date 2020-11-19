قوة مشتركة من الجيش والحشد تشرع بعملية ’استباقية’ في تلال حمرين (صور)

2020/11/19 | 10:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، عن شروع القوات الامنية بتنفيذ عملية استباقية في تلال حمرين.



وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2020)، ان "فرقة المشاة الخامسة وبإسناد من الحشد الشعبي والعشائري وشرطة العظيم شرعت بتنفيذ عملية استباقية في تلال حمرين، فتشت قواتنا عدداً من القرى وتمكنت من:تفجير 5 أوكار لداعش، ومعالجة 5 عبوات ناسفة".

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