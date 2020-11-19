الجيش الإسرائيلي ينشر صور مقر

2020/11/19 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الإسرائيلي صورا لمقر الفرقة السابعة التابعة لقوات النظام السوري لما قبل وبعد الغارة التي نفذتها مقاتلات إسرائيلية ردا على زرع ثلاث عبوات ناسفة في المنطقة التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في هضبة الجولان.

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