بالفيديو.. محتجون يقطعون جسر الحضارات في الناصرية

2020/11/19 | 10:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقدم العشرات من المحتجين صباح اليوم الخميس، على قطع جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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