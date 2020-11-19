غوغل تدخل ميزات جديدة على تطبيق

2020/11/19 | 10:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أعلنت شركة غوغل أن القائمين على تطبيق "يوتيوب" بدأوا باختبار ميزات جديدة من شأنها جعل التطبيق أكثر فائدة للعديد من المستخدمين.

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