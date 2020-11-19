ترجيحات بتوقيع عقد انشاء ميناء الفاو الكبير خلال الشهر الجاري

2020/11/19 | 10:16 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجحت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، توقيع عقد انشاء ميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية خلال الشهر الحالي للاستفادة من المبلغ المرصود للميناء في قانون الاقتراض الذي جرى إقراره مؤخرا.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية وأحد المسؤولين عن ملف ميناء الفاو، مضر الازيرجاوي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (19 تشرين الثاني 2020) ان "التفاوض مستمر بين وزارة النقل والشركة الكورية، خاصة بعد تغيير المدير المفوض للشركة وتقديم سعر جديد وصل الى (2.65 مليار دولار)، ولكن الوزارة تأمل بتخفيض المبلغ بعد أن تم الاتفاق على المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع التي تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات".

وأضاف أن "هناك شركة صينية سبق أن قدمت عرضا ودخلت في مسار التفاوض مع وزارة النقل أيضا"، مؤكدا أن "الاسبوع المقبل سيشهد زيارة لجنة الخدمات لوزارة النقل من أجل الاطلاع على كل ما تم التوصل اليه مع الشركتين (الكورية والصينية)".

وأشارً الى أنه "رغم التأخير في عقد ميناء الفاو، لكن الوزارة لا تريد خسارة الشركة الكورية لكثير من الأسباب، أولها أنها تعرف المنطقة بصورة جيدة، إضافة الى أن آلياتها متواجدة في موقع العمل، وفي حال توقيع العقد ستباشر العمل فورا".

A.Sh

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