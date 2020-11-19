2020/11/19 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع طريق بعقوبة- خانقين من قبل حشد وزارة الدفاع للمطالبة بحقوقهم

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