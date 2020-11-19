يوفيتش يحرج زيدان وبنزيما بتألقه مع صربيا

2020/11/19 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

واصل لوكا يوفيتش، مُهاجم ريال مدريد، مستوياته المميزة مع المُنتخب الصربي، ونجح في تسجيل هدفين في مُباراة مُنتخب بلاده ضد روسيا في سادس جولات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وكان ملعب النجم الأحمر في بلجراد قد استضاف اللقاء بين صربيا وروسيا، في مُباراة كانت يريد فيها أصحاب الأرض الفوز لتجنب الهبوط للمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

ونجح الصرب في هز شباك الروس خمس مرات، سجل فيهم لوكا يوفيتش هدفين في الدقيقتين 25 والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

هدفا يوفيتش يأتيان بعد أن كان قد سجل في مُباراة الحسم للتأهل ليورو 2020 ضد اسكتلندا في الوقت بدل الضائع للمُباراة، وهو الهدف الذي لم يكن كافياً لمنح الصرب بطاقة التأهل للبطولة بعد أن نجحت اسكتلندا في الفوز بركلات الترجيح.

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