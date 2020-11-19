وفاة صحفي في ديالى متأثراً بإصابته بكورونا

2020/11/19 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

توفي صباح اليوم الخميس، أول صحفي بفيروس كورونا في محافظة ديالى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الصحفي علي الصوفي توفي فجر اليوم، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بعد تدهور حالته الصحية.

واضاف، أن الصوفي عضو نقابة الصحفيين العراقيين، وأحد اهم الصحفيين في محافظة ديالى.

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