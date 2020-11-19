خريجو كليات الهندسة في البصرة يغلقون بوابة بئر 20 النفطي في البرجسية احتجاجا على عدم تعيينهم

2020/11/19 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اغلق عدد من خريجي الكليات الهندسية مدخل البئر النفطي ٢٠ ومدخل المربد في منطقة البرجسية بالزبير في خطوة تصعيدية احتجاجا على تسويف مطلبهم بتوفير فرص عمل لهم من قبل وزارة النفط في الشركات النفطية .كما قاموا باغلاق مدخل في بواب شركة نفط البصرة موقع (الزقورة).



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