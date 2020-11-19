وفاة الاعلامي علي الصوفي بعد أصابته بمرض كورونا

2020/11/19 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أعلن فرع نقابة الصحفيين العراقيين في ديالى عن وفاة الاعلامي علي الصوفي بعد اصابته بمرض كورونا المستجد .وقال ساجد المهداوي رئيس فرع النقابة في المحافظة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الاعلامي علي الصوفي عضو نقابة الصحفيين العراقيين توفي أثر اصابته بفايروس كورونا بعد رقوده في مستشفى الشفاء في بعقوبة .يذكر ان الصوفي عضو نقابة الصحفيين فرع ديالى، ومدير مكتب جريدة الشرق في المحافظة ومسؤول الاعلام والعلاقات في جمعية المصوريين العراقيين./انتهى

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