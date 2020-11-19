ارتفاع في اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2020/11/19 | 10:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية اليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2020:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 124,500

بيع 125,500

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النجف

125,000

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اربيل

124,825

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البصرة

125,050

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السليمانية

124,900

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الموصل

125,000

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صلاح الدين

125,100

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